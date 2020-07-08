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08 июля 00:41

В российский курортных городах ограничили подачу воды в дома из-за жары и засухи

В мэрии Геленджика сообщили, что водоснабжение в дома осуществляется по графику. Ограничения на подачу воды из-за засухи также введены Ейске, Новороссийске и Горячем Ключе

В российский курортных городах ограничили подачу воды в дома из-за жары и засухи

В курортных городах Геленджик, Ейск и Новороссийск из-за сильной жары пришлось ограничить подачу воды в жилые дома.

В мэрии Геленджика сообщили, что водоснабжение в дома осуществляется по графику. Ограничения на подачу воды из-за засухи также введены Ейске, Новороссийске и Горячем Ключе.

«Чтобы деревья, которые стали местной достопримечательностью, не погибли, их поливают пожарной машиной. Из-за большой нехватки ресурса, весь Ейск живет по графику подачи воды», - сообщили чиновник.

В свою очередь глава Новороссийска Игорь Дяченко обратился к жителям частного сектора и сельской местности с просьбой бережно расходовать воду в часы подачи. Чиновник отметил, что граждане в утренние и вечерние часы не только набирают воду в накопители, но и используют питьевую воду для полива своих приусадебных участков. Это отражается на давлении в сети водоснабжения и на подаче воды населению.

В Геленджике из-за жары остановили 18 из 35 скважин Дивноморского водозабора, который обеспечивает город водой. Уровень воды в Церковном озере, которое также используют для водозабора, опустился для критического уровня. Как сообщили в администрации, аналогичная ситуация сложилась с Неберджаевским водохранилищем в Новороссийске, а в Анапе полностью пересохло озеро Сукко, сообщает РБК.

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