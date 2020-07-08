Минэкономразвития опровергло информацию о значительном падении доходов россиян из-за пандемии
В ведомстве заявили, что данная информация не соответствует действительности, а в первом квартале 2020 года доходы граждан увеличивались как в номинальном, так и в реальном выражении
Минэкономразвития опровергло сообщения СМИ о резком падении уровня доходов граждан из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. В ведомстве заявили, что данная информация не соответствует действительности, а в первом квартале 2020 года доходы граждан увеличивались как в номинальном, так и в реальном выражении.
В МЭР привели данные Росстата, согласно которым в январе-марте 2020 года номинальные доходы населения выросли на 3,3% процента. При этом в апреле после введение антикоронавирусных ограничений реальные зарплаты (начисленные суммы с учетом инфляции) снизились на 2% по сравнению с апрелем 2019 года.
Средняя номинальная начисленная заработная плата в стране составила 49,3 тысячи рублей.
В МЭР также сообщили, что одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, а в мае он как раз показал рост.
В ведомстве добавили, что информацию о доходах населения во втором квартале 2020 года Росстат представит 17 июля.
Согласно исследованию «Росгосстрах Жизнь», каждый пятый россиянин признался в значительном падении своих доходов за время пандемии, а каждый десятый сообщил о полной потере доходов в связи с невозможностью работать из-за режима самоизоляции. Доля граждан, чей среднемесячный доход составляет меньше 15 тысяч рублей, увеличилась с 38,1 до 44,6 процента.