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08 июля 00:13

Минэкономразвития опровергло информацию о значительном падении доходов россиян из-за пандемии

В ведомстве заявили, что данная информация не соответствует действительности, а в первом квартале 2020 года доходы граждан увеличивались как в номинальном, так и в реальном выражении

Минэкономразвития опровергло информацию о значительном падении доходов россиян из-за пандемии

Минэкономразвития опровергло сообщения СМИ о резком падении уровня доходов граждан из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. В ведомстве заявили, что данная информация не соответствует действительности, а в первом квартале 2020 года доходы граждан увеличивались как в номинальном, так и в реальном выражении.

В МЭР привели данные Росстата, согласно которым в январе-марте 2020 года номинальные доходы населения выросли на 3,3% процента. При этом в апреле после введение антикоронавирусных ограничений реальные зарплаты (начисленные суммы с учетом инфляции) снизились на 2% по сравнению с апрелем 2019 года.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в стране составила 49,3 тысячи рублей.

В МЭР также сообщили, что одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, а в мае он как раз показал рост.

В ведомстве добавили, что информацию о доходах населения во втором квартале 2020 года Росстат представит 17 июля.

Согласно исследованию «Росгосстрах Жизнь», каждый пятый россиянин признался в значительном падении своих доходов за время пандемии, а каждый десятый сообщил о полной потере доходов в связи с невозможностью работать из-за режима самоизоляции. Доля граждан, чей среднемесячный доход составляет меньше 15 тысяч рублей, увеличилась с 38,1 до 44,6 процента.

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