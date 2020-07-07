В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство об аресте Ивана Сафронова
Государственный защитник отказался отвечать на вопросы журналистов о деле Сафронова, ссылаясь на подписку о неразглашении данных следствия
Советника главы «Роскосмоса» и бывшего военного корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова допросили по делу о государственной измене. По данным РБК, допрос состоялся в присутствии адвоката по назначению, а адвоката «Правозащиты Открытки» не пустили.
Государственный защитник отказался отвечать на вопросы журналистов о деле Сафронова, ссылаясь на подписку о неразглашении данных следствия.
Также сообщается, что в Лефортовский районный суд Москвы поступило ходатайство о заключении советника главы «Роскосмоса» под стражу.
По версии ФСБ, Иван Сафронов собирал и передавал секретные сведения сотрудникам спецслужб одной из стран НАТО. Откуда у него мог быть доступ к секретным сведениям, не сообщается. Российские СМИ выступили в поддержку бывшего журналиста и проводят одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование в отношении Сафронова.