07 июля 17:57
В Свердловской больнице №1 коронавирусом заразились более ста врачей и медработников
Это стало рекордной цифрой для свердловских больниц за май и июнь. Двое сотрудников скончались от осложнений. Один из них - заведующий отделением хирургии Юрий Мансуров
В Свердловской областной клинической больнице №1 в Екатеринбурге более ста врачей заразились коронавирусной инфекцией.
Агентство URA.ru со ссылкой на источники в сфере здравоохранения сообщает, что в больнице №1 коронавирусом заразились 140 сотрудников. Это стало рекордной цифрой для свердловских больниц за май и июнь. Двое сотрудников скончались от осложнений. Один из них - заведующий отделением хирургии Юрий Мансуров.
Главный врач больницы Игорь Трофимов подтвердил сведения о заразившихся сотрудниках, но уточнил, что 92 медика уже выздоровели. Сейчас три отделения больницы закрыты на карантин.