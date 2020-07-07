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07 июля 17:57

В Свердловской больнице №1 коронавирусом заразились более ста врачей и медработников

Это стало рекордной цифрой для свердловских больниц за май и июнь. Двое сотрудников скончались от осложнений. Один из них - заведующий отделением хирургии Юрий Мансуров

В Свердловской больнице №1 коронавирусом заразились более ста врачей и медработников

В Свердловской областной клинической больнице №1 в Екатеринбурге более ста врачей заразились коронавирусной инфекцией.

Агентство URA.ru со ссылкой на источники в сфере здравоохранения сообщает, что в больнице №1 коронавирусом заразились 140 сотрудников. Это стало рекордной цифрой для свердловских больниц за май и июнь. Двое сотрудников скончались от осложнений. Один из них - заведующий отделением хирургии Юрий Мансуров.

Главный врач больницы Игорь Трофимов подтвердил сведения о заразившихся сотрудниках, но уточнил, что 92 медика уже выздоровели. Сейчас три отделения больницы закрыты на карантин.

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