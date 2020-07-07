07 июля 17:45
Издателю «Медиазоны» предъявили обвинение из-за канадского паспорта
Наказание по статье 330.2 УК РФ предусмотрено в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательные работы на срок до 400 часов
Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено официальное обвинение по делу о неуведомлении о двойном гражданстве. По версии следствия, оппозиционер имеет паспорт гражданина Канады, но государственные органы он об этом якобы не уведомил.
Наказание по статье 330.2 УК РФ предусмотрено в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательные работы на срок до 400 часов.
Сам Петр Верзилов отметил, что силовики долго думали, чтобы ему предъявить, и в итоге вспомнили о его канадском паспорте. По данным СМИ, отец активиста жил в Канаде, а сам он учился в местной школе, когда и получил паспорт этой страны.
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