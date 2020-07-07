Авиакомпания S7 возобновила рейсы в Испанию и Францию, но попасть на них могут не все
Российская авиакомпания S7 Airlines возобновила несколько рейсов за границу в условиях действующих антикоронавирусных ограничений. Компания 10 июля совершит рейс из Москвы в Аликанте (Испания), а 11 июля – в Ниццу
Российская авиакомпания S7 Airlines возобновила несколько рейсов за границу в условиях действующих антикоронавирусных ограничений. Компания 10 июля совершит рейс из Москвы в Аликанте (Испания), а 11 июля – в Ниццу.
Билеты в Ниццу стоят от 12 787 рублей, в Аликанте – от 17 417 рублей, сообщает Znak.com.
В S7 Airlines сообщили, что разрешение на осуществление указанных рейсов было выдано дано Росавиавиацией. Сами рейсы будут вывозным, а попасть на них смогут только определенные категории пассажиров. Речь идет о россиянах, которые заранее подали свои данные в списки Минкомсвязи РФ на портале gosuslugi.ru.
Также билеты на эти рейсы могут купить граждане Испании и Франции, стран Шенгенского соглашения и Евросоюза, а также их ближайшие родственники; граждане, имеющие вид на жительство странах Шенгенского соглашения или Евросоюза, Андорры, Ватикана, Сан-Марино; дипломаты и консульский персонал.
Такие же рейсы в ряд городов мира выполняет компания «Аэрофлот».