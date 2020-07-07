«КоммерсантЪ» выступил в поддержку задержанного за госизмену журналиста Ивана Сафронова
В «Коммерсанте» отметили, что в России с тяжелым обвинением в любой момент может столкнуться любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью, а людям, обвиненным в государственной измене, особенно сложно добиться справедливого следствия
Издательский дом «КоммерсантЪ» опубликовал заявление в поддержку своего бывшего сотрудника Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в государственной измене. По версии ФСБ, бывший журналист, а сейчас советник главы «Роскосмоса» передавал секретные сведения представителям спецслужб одной из стран НАТО.
В ИД «КоммерсантЪ» сообщили, что Иван Сафронов проработал в редакции около 10 лет и пришел на место своего отца - военного обозревателя, погибшего в марте 2007 года. «В этом случае репутация семьи стала частью репутации «Ъ», а сам Иван — частью его души. Вместе с коллегами по отделу политики он покинул редакцию в мае 2019 года в результате известного конфликта. Но мы, его бывшие коллеги по издательскому дому, продолжаем относиться к нему с безусловным уважением», - говорится в заявлении.
Бывший коллеги Ивана Сафронова также назвали его настоящим патриотом России, а обвинения в госизмене в его адрес «выглядят абсурдными».
В «Коммерсанте» отметили, что в России с тяжелым обвинением в любой момент может столкнуться любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью, а людям, обвиненным в государственной измене, особенно сложно добиться справедливого следствия и гласного суда. Такие дела ведутся в закрытом режиме, а общественность вынуждена полагаться только на слова спецслужб, «к работе которых с каждым годом возникает все больше вопросов».
«К делу Ивана Голунова и делу Светланы Прокопьевой теперь добавилось и дело Ивана Сафронова. Мы настаиваем на максимальной публичности и гласности производства по этому делу, а также немедленного допуска адвокатов», - говорится в открытом заявлении издательского дома.