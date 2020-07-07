Минэнерго попросило нефтяников принять меры по снижению оптовых цен на бензин
Минэнерго России обратилось к нефтяникам с просьбой «сделать хоть что-то», чтобы остановить рост оптовых цен на топливо. Ведомство, в частности, просит в срочном порядке увеличить нормативы продаж бензина и дизельного топлива на бирже
Минэнерго России обратилось к нефтяникам с просьбой «сделать хоть что-то», чтобы остановить рост оптовых цен на топливо. Ведомство, в частности, просит в срочном порядке увеличить нормативы продаж бензина и дизельного топлива на бирже.
По данным БРК, соответствующее поручение Минэнерго выдало нефтяникам по итогам совещания по проблемам топливного рынка.
Нефтяники должны увеличить реализацию бензина до 11% от уровня производства, а дизтоплива - до 7% процентов, причем в «максимально короткий срок». До 30 апреля обязательные нормативы по бензину и дизтопливу составляли 10 и 6 процентов соответственно, но затем они были снижены в два раза. Данную меру в ФАС объяснили необходимостью стабилизации ситуации на топливном рынке и обеспечения баланса предложения и спроса, пострадавшего из-за вызванного коронавирусом кризиса.
Кроме того, в мае правительство запретило ввоз в Россию дешевого импортного бензина. В результате в конце июня оптовые цены на топливо начали бить рекорды в ежедневном режиме.