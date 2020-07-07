В Красноярском крае врачи рассказали об отказе властей выдавать предписания о самоизоляции перед голосованием по поправкам
Сотрудники Уярской районной больницы Красноярского края пожаловались на проволочки с получением результатов тестов на коронавирус, а также на работу регионального управления Роспотребнадзора
Сотрудники Уярской районной больницы Красноярского края пожаловались на проволочки с получением результатов тестов на коронавирус, а также на работу регионального управления Роспотребнадзора.
Медики рассказали депутату горсовета Дивногорска Роману Ульских , что накануне голосования по поправкам в Конституции РФ сотрудники Роспотребнадзора перестали выдавать заразившимся гражданам предписания о соблюдении режима самоизоляции, чтобы они смогли принять участие в плебисците. «Выборы прошли, они поехали вручать постановления. То есть люди могли по неделе, по семь-восемь-десять дней быть инфицированы, а постановления не были вручены», - заявили в больнице.
Кроме того, в городе стали очень долго делать мазки, а медики из-за этого не знали, куда определять пациентов. «Нам нужно определить маршрутизацию, вот в чем дело, а мы по 10 дней ждем мазки, и не можем принять решение», - заявили медики, слова которых приводит портал «Тайга.Инфо».
«Такого бы инфицирования не происходило. Я считаю, что целиком и полностью виноваты министерство, Роспотребнадзор и милиция. Потому что министерство не скорректировали всю работу, и глава района, потому что он отвечает за весь район, а не за администрацию, которую мы все видим в бункере. Именно там - он своим работникам запретил посещать больницу», - заявил один из врачей больницы.
Уярская райбольница ранее фигурировала в новостях из-за смерти от коронавируса врача-гинеколога, которой сначала отказывались делать компьютерную томографию, а затем отказались госпитализировать в реанимацию со 100%-м поражением легких. После обнародования этой истории главврач больницы Константин Гулаков ушел в отставку.