Краснодарского оппозиционера обвинили в неуважении к власти из-за ролика с критикой поправок к Конституции
Краснодарские полицейские составили протокол по статье о неуважении к власти в отношении координатора местного штаба Алексея Навального Льва Гяммера. Поводом для этого послужил ролик на YouTube про поправки в Конституции РФ
Краснодарские полицейские составили протокол по статье о неуважении к власти в отношении координатора местного штаба Алексея Навального Льва Гяммера. Поводом для этого послужил ролик на YouTube про поправки в Конституции РФ, ключевая из которых позволяет Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.
По версии силовиков, проявлением неуважения к власти являются произнесенные Гяммером фразы «Путин - это война», «Путин - это политические заключенные и заказные убийства», «Путин - это бесконечная ложь и вранье, воровство и беспредел», «Путин - это гибель для России». Оппозиционер в этом ролике также выражает надежду на то, что путинский режим не продлится долго и останется лишь параграфом в учебниках истории.
Напомним, что за неуважение к власти предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.