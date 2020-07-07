Российские легкоатлеты задумались о смене спортивного гражданства из-за последствий допинг-скандала
Звезды российской легкой атлетики Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова планируют сменить свое спортивное гражданство из-за невозможности соревноваться под флагом своей родной страны
Звезды российской легкой атлетики Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова планируют сменить свое спортивное гражданство из-за невозможности соревноваться под флагом своей родной страны.
Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков сообщил телеканалу «Матч ТВ», что очень не хотел бы идти на такой шаг, но категорическое «нет» он сказать тоже не может. Аналогичное заявление сделала чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова.
Также о возможной смене спортивного гражданства заявила трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.
Напомним, что российские легкоатлеты из-за крупного допинг-скандала не имеют возможности выступать на соревнованиях под флагом своей страны, однако и вопрос их участия в международных турнирах под нейтральным флагом остается нерешенным. Так, Международная ассоциация легкой атлетики отложила до конца июля рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам из-за того, что российская федерация не выплатила штраф в размере 5 млн долларов.