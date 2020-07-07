Сенаторы обвинили участников движения против поправок к Конституции в «подрывной деятельности»
Совет Федерации предложил ввести в российское законодательство «новые формулировки», которые позволили бы пресекать «деятельность по дискредитации и срыву волеизъявления граждан»
Совет Федерации предложил ввести в российское законодательство «новые формулировки», которые позволили бы пресекать «деятельность по дискредитации и срыву волеизъявления граждан». Дискредитацией сенаторы посчитали общественную кампанию «НЕТ!», которую проводили противники внесения поправки в Конституцию РФ об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
В Совете Федерации информационную кампанию против изменения Основного закона расценили как «подрывную деятельность внутри страны вплоть до измены Родине».
Например, сенатор Алексей Кондратьев заявил, что кампания против поправок якобы финансировалась «конкретными зарубежными структурами из Швейцарии, Эстонии, Чехии, США, Франции, других государств», сообщает «Парламентская газета».
В этой связи он предлагает ввести «новые формулировки в правовом поле», чтобы дать оценку действиям противников поправок не просто как «вмешательству», но как «подрывной деятельности внутри страны вплоть до измены Родине».
Сенатор Олег Мельниченко также заявил, что «вакханалия, которая творилась вокруг поправок в Конституцию, недопустима».
Одновременно с этим члены Совета Федерации заявили, что кампания по дискредитации поправок в Конституцию провалилась. Сенатор Андрей Климов заявил, что «сорвать эти планы помогли своевременная реакция правоохранительных органов, а также высокий патриотизм и гражданская сознательность нашего многонационального народа».