Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку из-за долгов по зарплате
Telegram-канал профсоюза «Курьер» сообщает, что 290 курьерам зарплату не платили уже два месяца. В итоге часть работников лишилась жилья, им приходится ночевать в парках и подъездах
В Москве курьеры сервиса доставки еды Delivery Club объявили бессрочную забастовку из-за долгов по зарплате.
Telegram-канал профсоюза «Курьер» сообщает, что 290 курьерам зарплату не платили уже два месяца. В итоге часть работников лишилась жилья, им приходится ночевать в парках и подъездах.
«У них нет денег на еду, им нечем кормить своих детей. Это не работа, это рабство!» - заявили в профсоюзе.
Инициативная группа требует погашения всей задолженности по зарплате, оформления трудовых договоров вместо договоров об оказании услуг и отмены системы штрафов. На 9 июля назначена акция протеста около офиса Mail.Ru Group, которая владеет Delivery Club.
Кроме того, профсоюз направит по факту невыплаты зарплаты коллективные обращения в Следственный комитет.
В компании Delivery Club ранее пообещали курьерам погасить долг по зарплате «в ближайшее время», но деньги так и не были выплачены.