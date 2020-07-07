07 июля 12:48
Советника главы «Роскосмоса» подозревают в передаче секретных сведений одной из стран НАТО
Федеральная служба безопасности России сообщила подробности задержания бывшего журналиста «Коммерсанта», а сейчас советника главы госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова. В ведомстве подтвердили, что его подозревают в государственной измене
Федеральная служба безопасности России сообщила подробности задержания бывшего журналиста «Коммерсанта», а сейчас советника главы госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова. В ведомстве подтвердили, что его подозревают в государственной измене.
По данным ФСБ, Иван Сафронов работал на одну из спецслужб НАТО. Он якобы собирал и передавал за границу сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну, сообщает РИА Новости.
В «Роскосмосе» подтвердили, что советнику главы госкорпорации предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ («Госизмена»). При этом в корпорации заверили, что данное дело не касается работы Сафронова в «Роскосмосе».