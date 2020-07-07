Центризбирком планирует растянуть голосование на осенних выборах на несколько дней
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сейчас комиссия проанализирует опыт семидневного голосования по поправкам к Конституции и подготовит свои предложения
Члены Центризбиркома и региональных избирательных комиссий обсудят возможность многодневного голосования на осенних выборах 2020 года.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сейчас комиссия проанализирует опыт семидневного голосования по поправкам к Конституции и подготовит свои предложения.
«Могу точно сказать, что семидневного марафона не предполагается - для этого потребовались бы серьезные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка. При этом возможность голосования, например, в течение двух или трех, но не более дней, в самое ближайшее время обсудим с членами ЦИК и нашими коллегами из регионов», - заявила Памфилова.
Глава ЦИК также отметила, что голосование в течение нескольких дней возможно при условии повсеместного присутствия наблюдателей, видеонаблюдения и других элементов контроля за ходом выборов.