Правительство одобрило предложение запретить российским послам иметь двойное гражданство
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям России в международных организациях иметь двойное гражданство, а также вид на жительство за рубежом
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям России в международных организациях иметь двойное гражданство, а также вид на жительство за рубежом.
Законопроект о запрете на двойное гражданство для послов был подготовлен главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым и главой комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.
Сенаторы предлагают ввести для послов и постпредов обязательное требование об отсутствии гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание там гражданина России. Также запрещается главам дипломатических миссий покупать иностранное гражданство или вид на жительство непосредственно в период исполнения ими своих полномочий.
Авторы законопроекта указали, что его принятие обусловлено новыми поправками к Конституции, которые запрещают отдельным должностным лицам иметь иностранное гражданство, вид на жительство в другой стране, хранить в зарубежных банках вклады, наличные денежные средства и ценности.