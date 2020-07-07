Адвокат Михаила Ефремова сообщил о собранных им доказательствах невиновности актера
«Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем», - заявил адвокат Эльман Пашаев
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил имеющихся у него доказательствах невиновности актера в смертельном ДТП.
В эфире телеканала «Россия 24» адвокат заявил, что момент ДТП Михаил Ефремов не помнит, так как был сильно пьян. «Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем», - заявил Пашаев. Кто в таком случае совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с легковым фургоном, адвокат не уточнил.
Напомним, Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшее за собой смерть человека.
Авария произошла вечером 8 июня. Внедорожник «Джип Гранд Чероки», за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.
Экспертиза обнаружила в крови актера 2,1 промилле алкоголя (0,5−0,7 литра водки), а также остаточные следы наркотиков.