07 июля 10:55
В России за сутки зарегистрировали 6 368 новых случаев заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 6 368 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных за весь период наблюдения составило 694 230 человек, из которых 463 880 человек уже полностью излечились
Фото: 123ru.net
В России за прошедшие сутки выявили 6 368 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных за весь период наблюдения составило 694 230 человек, из которых 463 880 человек уже полностью излечились.
По данным оперштаба по контролю за распространением COVID-19, за сутки в стране скончались 198 пациентов с коронавирусом. Всего умерло 10 494 человека.
В Москве зарегистрировали 629 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 177, в Санкт-Петербурге – 278, в Нижегородской области – 198, в Свердловской области – 226, в Ханты-Мансийском АО – 283, в Красноярском крае – 132, в Иркутской области – 245.