07 июля 10:44
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» и экс-сотрудника «Коммерсанта»
Telegram-канал LifeShot сообщает, что задержание Ивана Сафронова может быть связано с подозрением в государственной измене. В правоохранительных органах причины задержания советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина пока не назвали
В Москве силовики задержали бывшего журналиста «Коммерсанта», а сейчас советника главы государственной корпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова.
Telegram-канал LifeShot сообщает, что задержание Ивана Сафронова может быть связано с подозрением в государственной измене. В правоохранительных органах причины задержания советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина пока не назвали.
Иван Сафронов занял свой пост примерно два месяца назад. В его обязанности входило выстраивание внутренней информационной политики «Роскосмоса» и входящих в нее предприятий.
В «Роскосмосе» информацию о задержании советника Дмитрия Рогозина пока не прокомментировали.