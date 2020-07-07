Россияне высмеяли «гипнотическую» рекламу о «честном и прозрачном» голосовании по поправкам
Российские власти после проведения масштабной агитационной кампании в поддержку поправок в Конституцию решили потратиться на социальную рекламу, цель которой – донести до граждан, что голосование было «честным и прозрачным»
Российские власти после проведения масштабной агитационной кампании в поддержку поправок в Конституцию решили потратиться на социальную рекламу, цель которой – донести до граждан, что голосование было «честным и прозрачным». Россияне же отметили, что эта реклама больше похожа на гипноз.
После голосования по поправкам к Конституции, в ходе которого по официальным данным большинство высказалось за изменение основного закона страны, в соцсетях стала появляться реклама итогов плебисцита. Социальная реклама подчеркивает, что голосование проходило «честно и прозрачно», а «рекордная явка – это признак принятия».
Рекламные баннеры в Instagram, «ВКонтакте» и на Facebook также гласит, что «Голосование в Москве легитимно», «Все слухи о нарушениях сразу проверялись» и «Россиянам понравилось онлайн-голосование». Эти фразы являются цитатами российских чиновников, лояльных Кремлю.
Реклама публикуется от имени сообществ «За Конституцию» и «Голосование для всех», которые ранее рекламировали голосование со ссылкой на сайт для дистанционного голосования 2020og.ru. Портал Znak.com отмечает, что сейчас этот адрес переадресовывает пользователей на сайт московской мэрии.
Многие интернет-пользователи не оценили креатива властей, отметив, что постголосовальная реклама больше похожа на гипноз и ауто-тренинг. «Когда голосование настолько легитимно, что для этого нужно отдельное рекламное утверждение», - иронизируют россияне.