07 июля 08:03
В Москве председателя УИК уволили из-за вброса пачки с бюллетенями на голосовании по поправкам
В Москве уволили председателя участковой избирательной комиссии района Раменки Зою Хорошаеву, которая во время голосования по поправкам к Конституции РФ вбросила в урну пачку бюллетеней. Факт вброса был зафиксирован видеокамерой
В Москве уволили председателя участковой избирательной комиссии района Раменки Зою Хорошаеву, которая во время голосования по поправкам к Конституции РФ вбросила в урну пачку бюллетеней. Факт вброса был зафиксирован видеокамерой.
Замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что решение об увольнении Хорошаевой приняла территориальная комиссия, а дальнейшее разбирательство находится в компетенции полиции.
Вброс бюллетеней был зафиксирован камерой на избирательном участке №2783 в Раменках. На записи видно, как женщина достает из-под футболки пачку бюллетеней, а затем бросает их в урну для голосования.
Результаты голосования на участке 2783 были признаны недействительными, сообщает «Медуза».