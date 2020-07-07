Больше половины российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Больше половины российских врачей, которые работают с коронавирусными пациентами, заявили о своем недоверии официальной статистике по числу заразившихся и умерших
Больше половины российских врачей, которые работают с коронавирусными пациентами, заявили о своем недоверии официальной статистике по числу заразившихся и умерших. Исследование Фонда «Общественное мнение» и «Левада-центра» показало, что данным властей о ситуации с коронавирусом не доверяют 54% медиков.
49% опрошенных считают данные по заболевшим COVID-19 заниженными, а 47% считают заниженными данные по числу умерших. 9% и 11% врачей уверены, что цифры о заразившихся и смертях увеличены. Официальной статистике по числу заразившихся доверяют 23% медков, а статистике по количеству летальных случаев – 21%, сообщают «Ведомости».
Социологи также поинтересовались у медиков мнением об эффективности мер, которые принимает государство для борьбы с болезнью. 64% респондентов заявили, что какие-то меры принимаются, но этого недостаточно. 29% уверены, что государство делает «все необходимое» для помощи заболевшим и в подготовке медработников. 44% респондентов полагают, что для обеспечения адекватной нагрузки на медперсонал «не сделано практически ничего».
В соцопросе приняли участие 502 врача, больше половины из которых занимаются лечением коронавирусных больных.