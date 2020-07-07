Минкомсвязи разработало регламент отслеживания контактов заразившихся коронавирусом граждан
Министерство коммуникаций и связи РФ разработало регламент отслеживания контактов граждан, заразившихся коронавирусом, на основе геолокации и данных мобильных операторов
Министерство коммуникаций и связи РФ разработало регламент отслеживания контактов граждан, заразившихся коронавирусом, на основе геолокации и данных мобильных операторов.
При отслеживании контактов коронавирусных больных будет использоваться номер телефона заболевшего. Специальные алгоритмы составят список людей, которые находились в том же месте, что и больной, а также последние две недели находились с ним в постоянном контакте по мобильной связи.
Список контактов больного будет уточняться «с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода», сообщает РБК.
Списки телефонных номеров граждан, которые были подвержены риску заражения коронавирусом, будут передаваться в оперативные штабы регионов по контролю за распространением болезни, а также в Минздрав, МВД и Росгвардию.
«Если граждане условия самоизоляции не выполняют, операторы им отправляют соответствующее СМС. Если это систематически происходит, то дальше операторы будут предоставлять данные правоохранительным органам», - заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Напомним, что в Москве слежка за больными коронавирусом осуществляется с помощью мобильного приложения «Социальный мониторинг». Это приложение считывает геоданные пользователя и следит, чтобы он не покидал свое место жительства, запрашивая у заболевшего селфи на фоне домашнего интерьера. При этом москвичи неоднократно жаловались на некорректную работу «Социального мониторинга» и несправедливые штрафы якобы за нарушение режима самоизоляции.