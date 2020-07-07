Суд оставил в силе решение о взыскании с Павла Грудинина миллиарда рублей в пользу акционеров Совхоза им.Ленина
Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина по иску акционеров предприятия более миллиарда рублей
Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина по иску акционеров предприятия более миллиарда рублей.
Решение о взыскании с Грудинина миллиарда рублей принял в октябре 2019 года Арбитражный суд Московской области. При этом акционеры требовали с директора совхоза два миллиарда рублей (убытки в размере 1,095 млрд рублей и упущенная выгода на 998,3 млн рублей).
Акционеры считают, что предприятие понесло убытки из-за передачи в уставный капитал компании ООО «ТТ Девелопмент» двух земельных участков стоимостью более 1 млрд рублей. Взамен совхоз получил долю в компании стоимостью лишь 29 млн рублей.
Весной 2018 года арбитраж признал передачу земель незаконной, что позволило истцам предъявить Грудинину денежные требования.
Адвокат Павла Грудинина сообщил РБК, что ответчик не согласился с решением суда и намерено его обжаловать. Защитник отметил, что данное решение «опасно» и может привести к банкротству бизнесмена, поскольку средств на выплату миллиарда рублей у него нет.
«Вероятно, оппонентами, которые используют акционеров для давления на Грудинина, будет использоваться схема, когда через службу судебных приставов будет обращено взыскание на его акции. Это является способом охоты за акциями ЗАО «Совхоз имени Ленина», которому принадлежит порядка 2 тыс. га земли в ближайшем Подмосковье», - заявил юрист.