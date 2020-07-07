Против Петра Верзилова возбудили дело из-за его канадского паспорта. Дело ведет очень известный следователь
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Дело заведено по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Дело заведено по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства.
Петр Верзилов рассказал «Медиазоне», что повестку на допрос по данному делу подписал следователь по особо важным делам Рустам Габдулин, который вел «московское» и «болотное» дело.
Поводом для возбуждения дела стал тот факт, что отец Верзилова жил в Канаде, а сам активист учился в канадской школе, после чего получил паспорт этой страны.
«Это даже своеобразный знак признания, что они ничего не смогли найти за эти две недели агрессивного поиска и вынуждены были взять мой канадский паспорт, о котором известно совершенно всем много-много лет. Это потрясающе», - прокомментировал дело сам Верзилов.