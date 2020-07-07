«Норильскому никелю» придется заплатить за аварию в Норильске 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил экологический ущерб от разлива топлива в Норильске в результате аварии на ТЭЦ-3, принадлежащей АО «НТЭК» («дочка» «Норильского никеля») в 148 млрд рублей. Именно такую сумму должен выплатить виновник экологической аварии
Росприроднадзор оценил экологический ущерб от разлива топлива в Норильске в результате аварии на ТЭЦ-3, принадлежащей АО «НТЭК» («дочка» «Норильского никеля») в 148 млрд рублей. Именно такую сумму должен выплатить виновник экологической аварии.
В природоохранном ведомстве сообщили, что в «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию» было направлено требование о добровольном возмещении ущерба.
В «Норникеле» сообщили «Интерфаксу», что пока не получали уведомлений о возмещении ущерба от Росприроднадзора, поэтому прокомментировать ситуацию пока не могут.
Напомним, что в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в конце мая произошла утечка более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Из них 17 тысяч тонн попали в почву и водоемы. По оценкам экологов, на восстановление природы уйдет не менее 10 лет.