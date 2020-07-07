«Аэрофлот» отказал пассажирам вывозного рейса из Китая в перевозке их домашних животных
Авиакомпания «Аэрофлот» отказала пассажирам вывозного рейса Шанхай-Москва в перевозке их домашних животных. Об отказе в перевозке питомцев россияне узнали непосредственно перед вылетом
Авиакомпания «Аэрофлот» отказала пассажирам вывозного рейса Шанхай-Москва в перевозке их домашних животных. Об отказе в перевозке питомцев россияне узнали непосредственно перед вылетом. При этом сотрудники «Аэрофлота» предложили им оставить животных в аэропорту или отказаться от перелета.
Телеканал «Москва 24» сообщает, что рейс «Аэрофлота» Шанхай-Москва был заявлен как вывозной, а находящиеся в Кита россияне могли купить на него билеты за 3 тысячи юаней (30 тысяч рублей). Но в реальности оказалось, что этот рейс коммерческий, поэтому билеты на него купили и граждане Китая.
Некоторые граждане рассчитывали этим рейсом вывезти в Россию своих домашних животных. Пассажиры заранее звонили в «Аэрофлот» и спрашивали о такой возможности, на что им отметили, что поскольку это чартерный вывозной рейс, то зарегистрировать на него питомца можно только в аэропорту. Представитель компании уверял, что при наличии документов на животных, проблем с перевозкой не возникнет.
По словам пассажиров рейса, в ночь перед вылетом им сообщили, что регистрировать питомцев на рейс надо было заранее. Однако при оплате билета сделать это было невозможно. Сотрудники «Аэрофлота» предложили россиянам либо оставить животных, либо вернуть свои билеты.
«Часов в 6 утра представитель компании «Аэрофлот» в грубой форме на повышенных тонах начал угрожать людям с животными, что они никуда не полетят и для них регистрация закрывается. Мы не могли понять, как так, ведь «Аэрофлот» обещал, что все полетят! У многих, как и у моего мужа, заканчивалась виза и не было возможности остаться ни в Шанхае, ни в Китае в общем, ведь билет был приобретен на последние деньги», - сообщила россиянка Елизавета Иванова, чей муж планировал вывезти этим рейсом их собаку. В итоге пассажирам пришлось срочно пристраивать животных.
Анна Молокова, которая помогала с перевозкой одной из собак, написала в соцсети, что сотрудники «Аэрофлота» прямо в аэропорту стали составлять список пассажиров с животными (всего 29 человек). Этих россиян попросили подождать, однако неожиданно для них начали регистрировать на рейс жителей Китая. Некоторые из них оказались заводчиками и взяли с собой в самолет щенков. Через шесть часов после приезда в аэропорт россиянам объявили, что мест для животных нет.
По словам Молоковой, у пассажиров с животными из-за отказа в перевозке случилась истерика. Одна девушка везла с собой слепую кошку и умоляла пустить ее с животным на борт, но получила отказ.
Приют United Love Rescue, представители которого собирались перевезти в Россию несколько собак, заявил, что на рейс не попали 90% животных, принадлежащих россиянам. «Организаторы рейса не предупредили никого, что для русских это вывозной рейс, а для китайцев это коммерческий рейс. Они успешно забронировали места своим животным и улетели», - рассказала сотрудница приюта. Уже после инцидента российское консульство официально признало рейс «Аэрофлота» коммерческим, а не вывозным.
В «Аэрофлоте» ситуацию с перевозкой животных пока не прокомментировали, а глава комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов пообещал решить вопрос с эвакуацией животных россиян из Китае. Депутат также направит запрос в прокуратуру с просьбой проверить законность отказа в перевозке домашних питомцев, сообщает «Медуза».