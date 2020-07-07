Меню
Общество
4 млрд оттенков коррупции
07 июля 02:13

«Аэрофлот» отказал пассажирам вывозного рейса из Китая в перевозке их домашних животных

Авиакомпания «Аэрофлот» отказала пассажирам вывозного рейса Шанхай-Москва в перевозке их домашних животных. Об отказе в перевозке питомцев россияне узнали непосредственно перед вылетом

«Аэрофлот» отказал пассажирам вывозного рейса из Китая в перевозке их домашних животных

Авиакомпания «Аэрофлот» отказала пассажирам вывозного рейса Шанхай-Москва в перевозке их домашних животных. Об отказе в перевозке питомцев россияне узнали непосредственно перед вылетом. При этом сотрудники «Аэрофлота» предложили им оставить животных в аэропорту или отказаться от перелета.

Телеканал «Москва 24» сообщает, что рейс «Аэрофлота» Шанхай-Москва был заявлен как вывозной, а находящиеся в Кита россияне могли купить на него билеты за 3 тысячи юаней (30 тысяч рублей). Но в реальности оказалось, что этот рейс коммерческий, поэтому билеты на него купили и граждане Китая.

Некоторые граждане рассчитывали этим рейсом вывезти в Россию своих домашних животных. Пассажиры заранее звонили в «Аэрофлот» и спрашивали о такой возможности, на что им отметили, что поскольку это чартерный вывозной рейс, то зарегистрировать на него питомца можно только в аэропорту. Представитель компании уверял, что при наличии документов на животных, проблем с перевозкой не возникнет.

По словам пассажиров рейса, в ночь перед вылетом им сообщили, что регистрировать питомцев на рейс надо было заранее. Однако при оплате билета сделать это было невозможно. Сотрудники «Аэрофлота» предложили россиянам либо оставить животных, либо вернуть свои билеты.

«Часов в 6 утра представитель компании «Аэрофлот» в грубой форме на повышенных тонах начал угрожать людям с животными, что они никуда не полетят и для них регистрация закрывается. Мы не могли понять, как так, ведь «Аэрофлот» обещал, что все полетят! У многих, как и у моего мужа, заканчивалась виза и не было возможности остаться ни в Шанхае, ни в Китае в общем, ведь билет был приобретен на последние деньги», - сообщила россиянка Елизавета Иванова, чей муж планировал вывезти этим рейсом их собаку. В итоге пассажирам пришлось срочно пристраивать животных.

Анна Молокова, которая помогала с перевозкой одной из собак, написала в соцсети, что сотрудники «Аэрофлота» прямо в аэропорту стали составлять список пассажиров с животными (всего 29 человек). Этих россиян попросили подождать, однако неожиданно для них начали регистрировать на рейс жителей Китая. Некоторые из них оказались заводчиками и взяли с собой в самолет щенков. Через шесть часов после приезда в аэропорт россиянам объявили, что мест для животных нет.

По словам Молоковой, у пассажиров с животными из-за отказа в перевозке случилась истерика. Одна девушка везла с собой слепую кошку и умоляла пустить ее с животным на борт, но получила отказ.

Приют United Love Rescue, представители которого собирались перевезти в Россию несколько собак, заявил, что на рейс не попали 90% животных, принадлежащих россиянам. «Организаторы рейса не предупредили никого, что для русских это вывозной рейс, а для китайцев это коммерческий рейс. Они успешно забронировали места своим животным и улетели», - рассказала сотрудница приюта. Уже после инцидента российское консульство официально признало рейс «Аэрофлота» коммерческим, а не вывозным.

В «Аэрофлоте» ситуацию с перевозкой животных пока не прокомментировали, а глава комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов пообещал решить вопрос с эвакуацией животных россиян из Китае. Депутат также направит запрос в прокуратуру с просьбой проверить законность отказа в перевозке домашних питомцев, сообщает «Медуза».

Материалы по теме
«Аэрофлот» опроверг информацию о выполнении «люксовых» рейсов за границу
«Аэрофлот» заподозрили в осуществлении тайных рейсов за границу по завышенным ценам
Группа «Аэрофлот» на «особых» условиях получила сразу всю государственную помощь
Сейчас на главной
Власти Израиля вернули ограничительные меры из-за роста числа заразившихся COVID-19
коронавирус
Власти Израиля вернули ограничительные меры из-за роста числа заразившихся COVID-19
Власти Израиля вернули ряд ограничений в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. Так, в стране вновь будут закрыты бары, клубы и спортивные залы
Мэр сибирского города пригрозил голодовкой из-за строительства мусорного полигона
мусорный протест
Мэр сибирского города пригрозил голодовкой из-за строительства мусорного полигона
Мэр Бердска Новосибирской области Евгений Шестернин заявил о готовности участвовать в акциях протеста, которые могут начаться из-за планов построить рядом с поселением мусорного полигона
Глава правительства выделил еще 3,6 млрд рублей на дополнительные выплаты врачам и соцработникам
коронавирус
Глава правительства выделил еще 3,6 млрд рублей на дополнительные выплаты врачам и соцработникам
Российское правительство выделит дополнительные средства на оказание финансовой поддержки сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска
Политика
Британские власти ввели персональные санкции против Александра Бастрыкина и Виктора Гриня
Власти Великобритании ввели персональные санкции против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и еще 24 человек, которые связаны с силовыми структурами
Все хотят Навального
александр удодов
Все хотят Навального
Зять главы российского правительства Михаила Мишустина Александр Удодов подал иск в Люблинский райсуд Москвы к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. С чем связан иск бизнесмена к оппозиционеру, не сообщается
Привиться с компенсацией
прививки
Привиться с компенсацией
Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова предложила существенно повысить размер компенсаций гражданам за поствакцинальные осложнения. В случае принятия ее законопроекта, размер таких компенсаций вырастет в 100 раз
Особенности национальной статистики
коронавирус
Особенности национальной статистики
Петербургские чиновники объяснили более высокую смертность от коронавируса с городе, чем в Москве, «особенностями подсчета». Согласно официальным данным, в северной столице за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 44 человека, а в Москве – 22 человека
«Правоохранительная и судебная системы больны давно и серьезно»
оправдание терроризма
«Правоохранительная и судебная системы больны давно и серьезно»
Объединение «Синдикат-100», в которое входят средства массовой информации из разных регионов России, потребовало отменить «позорный приговор» псковской журналистке Светлане Прокопьевой
Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку Виктора Бабарико
выборы в белоруссии
Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку Виктора Бабарико
Известный актер Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку экс-главы Белгазпромбанка и кандидата в президенты Белоруссии, которого в разгар избирательной кампании арестовали по делу об отмывании денежных средств
Малообеспеченные российские семьи предложили освободить от платы за детский сад
детский сад
Малообеспеченные российские семьи предложили освободить от платы за детский сад
Председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила освободить малообеспеченные семьи от платы за детский сад
Ученые предупредили об угрозе заражения коронавирусом по воздуху
коронавирус
Ученые предупредили об угрозе заражения коронавирусом по воздуху
Более двухсот мировых ученых оспорили утверждение Всемирной организации здравоохранения о том, что возбудитель коронавируса COVID-19 не передается через мельчайшие частицы, задерживающиеся в воздухе
«Это дело против всех нас»
арест журналистов
«Это дело против всех нас»
Санкт-Петербургский ПЕН-клуб, в который входят писатели, поэты, историки и правозащитники, потребовал от властей прекратить уголовное преследование журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма
В Голландии спустили на воду первую в мире частную яхту-ледокол
Олег Тиньков
В Голландии спустили на воду первую в мире частную яхту-ледокол
В голландском портовом городе Флиссинген спустили на воду яхту, которую заказал миллиардер и основатель банка «Тинькофф». Это судно стало первой в мире частной яхтой-ледоколом
Самопровозглашенным ДНР и ЛНР предсказали скорое вхождение в состав России
донбасс
Самопровозглашенным ДНР и ЛНР предсказали скорое вхождение в состав России
Александр Бородай отметил, что многие жители ДНР и ЛНР уже имеют российские паспорта. Кроме того, они принимали участие в недавнем голосовании по поправкам к Конституции РФ
Авторская колонка
Время и человек
Почти каждому человеку хочется примазаться в своей жизни к чему-то значительному, общеизвестному, как бы стать его частью. Отсюда человек, добившийся при каком-то режиме значительных успехов, будет этот режим всячески восхвалять и оправдывать
Авдерин Валерий
Минтранс предложит россиянам инвестировать свои деньги в дорожную инфраструктуру
дороги
Минтранс предложит россиянам инвестировать свои деньги в дорожную инфраструктуру
Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что вопрос о привлечении инвестиций за счет граждан обсуждался на координационном совете
Самостоятельно вернувшихся из-за границы россиян попросили вернуть материальную помощь
чп с россиянами за границей
Самостоятельно вернувшихся из-за границы россиян попросили вернуть материальную помощь
Граждан, которые во время пандемии коронавируса самостоятельно вернулись домой и вовремя не уведомили о своем прибытии власти, попросили перечислить обратно выплаченные им из бюджета деньги
Турагентства сообщили о росте цен на отели Крыма и Краснодарского края на 50-100%
внутренний туризм
Турагентства сообщили о росте цен на отели Крыма и Краснодарского края на 50-100%
Сотрудники туристических агентств сообщили о повышении цен на проживание в отелях Краснодарского края и Крыма в связи с высоким спросом на фоне закрытия границ из-за пандемии коронавируса