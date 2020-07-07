Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» пермячка скончалась после 11 лет лечения
В больнице города Березники Пермского края скончалась 33-летняя Ирина Пекарская, пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009 года. Женщина умерла после 11 лет лечения
В больнице города Березники Пермского края скончалась 33-летняя Ирина Пекарская, пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009 года. Женщина умерла после 11 лет лечения.
Мать Ирины Пекарской Галина рассказала порталу 59.ru, что в последнее время ее дочь лежала в паллиативной палате вместе с умирающими от онкологии пациентами. «Ирина все эти 11 лет только мучилась. Врачи говорили, что не было шансов на выздоровление. У нее атрофировались ноги и руки», - рассказала женщина.
Напомним, крупный пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» начался из-за фейерверка, искры от которого попали на потолок, декорированный соломой. В давке и в результате отравления продуктами горения погибли 156 человек. По делу о пожаре были осуждены девять человек, в том числе владельцы клуба, пиротехники и сотрудники Государственного пожарного надзора.