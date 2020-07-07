Власти Израиля вернули ограничительные меры из-за роста числа заразившихся COVID-19
Власти Израиля вернули ряд ограничений в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. Так, в стране вновь будут закрыты бары, клубы и спортивные залы
Власти Израиля вернули ряд ограничений в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. Так, в стране вновь будут закрыты бары, клубы и спортивные залы.
Израильский Минздрав также рекомендовал закрыть синагоги, однако от этого ограничения власти пока решили отказаться. При этом одновременно в синагогу разрешили заходить только по 19 человек. Количество посетителей ресторанов будет ограничено 20 людьми, на летних верандах смогут находиться не более 30 человек с соблюдением социальной дистанции.
Напомним, что власти Израиля еще в марте ввели жесткие ограничительные меры против коронавируса, а в начале мая было объявлено о победе над эпидемией. Каждый день в стране фиксировались только нескольких десятков случаев заражения.
В конце мая в стране были сняты ограничения на работу организаций и проведение массовых мероприятий, но остался в силе масочный режим. Однако в июне органы здравоохранения стали фиксировать рост числа заразившихся. К июлю в стране ежедневно стали заражаться около тысячи человек.