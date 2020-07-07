Мэр сибирского города пригрозил голодовкой из-за строительства мусорного полигона
Мэр Бердска Новосибирской области Евгений Шестернин заявил о готовности участвовать в акциях протеста, которые могут начаться из-за планов построить рядом с поселением мусорного полигона
Мэр Бердска Новосибирской области Евгений Шестернин заявил о готовности участвовать в акциях протеста, которые могут начаться из-за планов построить рядом с поселением мусорного полигона.
Во время заседания рабочей группы, в ходе которого обсуждалось строительство мусорного полигона, глава города заявил, что выступает против «любых свалок». «Я пойду со всеми голодать - против свалки!», - заявил возмущенный Шестерин, слова которого приводит издание «Бердск Онлайн».
Одновременно с этим мэр заявил, что готов поддерживать проект строительства полигона с мусороперерабатывающим заводом, но только если экспертиза подтвердит, что проект не нанесет урона природе и населению.
Мусорный полигон планируется построить рядом с Бердском - на землях Искитимского муниципального района. Этот полигон сможет принимать до 200 тысяч тонн мусора в год из Бердска, Искитима и Новосибирска.
Местные власти считают, что земли Искитимского района являются перспективным направлением территориального развития Бердска, которое может быть заблокировано появлением в этом месте мусорного полигона.