Глава правительства выделил еще 3,6 млрд рублей на дополнительные выплаты врачам и соцработникам
Российское правительство выделит дополнительные средства на оказание финансовой поддержки сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска
Российское правительство выделит еще 3,6 млрд рублей на оказание финансовой поддержки сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска.
Первоначально правительство планировало осуществлять выплаты с 15 апреля по 15 июля, но затем срок выплат был продлен до середины сентября. В этой связи объем финансирования был увеличен на 3,6 млрд рублей. Всего на материальную помощь россиянам было выделено 11 млрд рублей.
Для врачей сумма поддержки составит 40 тысяч рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а в случае заражения коронавирусной инфекцией - 60 тысяч рублей.
Средний медицинский персонал получит по 25-35 тысяч рублей, а младший – 15-25 тысяч рублей. Выплаты техническому персоналу составят – 10-15 тысяч рублей.
Еще по 25-35 тысяч рублей получат сотрудники по социальной работе, работе с семьей, психологи, логопеды и воспитатели, библиотекари и другой персонал, для которого есть риск заразиться коронавирусом на работе.