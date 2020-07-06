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Политика
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06 июля 19:37

Британские власти ввели персональные санкции против Александра Бастрыкина и Виктора Гриня

Власти Великобритании ввели персональные санкции против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и еще 24 человек, которые связаны с силовыми структурами

Британские власти ввели персональные санкции против Александра Бастрыкина и Виктора Гриня

Власти Великобритании ввели персональные санкции против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и еще 24 человек, которые связаны с силовыми структурами.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил, что в санкционный список вошли глава СКР Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора России Виктор Гринь, судья Мосгорсуда Сергей Подопригоров, судьи Алексей Криворучко и Светлана Ухналева, бывший сотрудник прокуратуры и СК при МВД Олег Логунов, экс-начальник СИЗО «Матросская тишина» Иван Прокопенко, врач Александра Гаусс, а также еще ряд действующих и бывших следователей и сотрудников ФСИН.

Британские власти считают всех этих людей причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, который вскрыл аферу с возвратом налогов, но сам был обвинен в экономических преступлениях. Юрист скончался в СИЗО «Матросская тишина» в результате неоказания ему медицинской помощи.

«Те, у кого на руках кровь, не смогут свободно въехать в эту страну, скупить недвижимость на Кингс-роуд (улица, пролегающая через престижные районы Лондона), пойти на рождественский шопинг или перекачать грязные деньги через британские банки», - заявил глава британского МИДа.

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