Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Зять главы российского правительства Михаила Мишустина Александр Удодов подал иск в Люблинский райсуд Москвы к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. С чем связан иск бизнесмена к оппозиционеру, не сообщается
Зять главы российского правительства Михаила Мишустина Александр Удодов подал иск в Люблинский райсуд Москвы к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. С чем связан иск бизнесмена к оппозиционеру, не сообщается.
Сам Алексей Навальный предполагает, что иск Александра Удодова связан с расследованием ФБК о недвижимости бизнесмена и его супруги Натальи Стениной, которая приходится родной сестрой премьер-министру Михаилу Мишустину.
ФБК ранее сообщил о том, что Александр Удодов в декабре 2009 года покупал квартиры в жилом комплексе на 20 Pine Street в Нью-Йорке, что совпало с временным периодом, когда там же была куплена недвижимость, впоследствии арестованная в рамках «дела Магнитского».
«Зять премьер-министра Мишустина подал в суд на меня и ФБК. Скорее всего из-за этого нашего расследования. Коррумпированной семейке Мишустина не понравилось, что 9 млн человек узнали о них правду», - написал в Twitter Алексей Навальный.