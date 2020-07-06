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06 июля 16:15

Сенатор от Челябинской области предложила в 100 раз повысить компенсации за осложнения после прививок

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова предложила существенно повысить размер компенсаций гражданам за поствакцинальные осложнения. В случае принятия ее законопроекта, размер таких компенсаций вырастет в 100 раз

Сенатор от Челябинской области предложила в 100 раз повысить компенсации за осложнения после прививок

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова предложила существенно повысить размер компенсаций гражданам за поствакцинальные осложнения. В случае принятия ее законопроекта, размер таких компенсаций вырастет в 100 раз.

Сенатор отметила, что ее предложение повысит доверие к вакцинации и усилят гарантии и ответственность государства по отношению к здоровью граждан.

В настоящее время в случае наступлении инвалидности в результате поствакцинального осложнения пострадавший может рассчитывать на единовременную выплату в 10 тысяч рублей и ежемесячную доплату к пенсии в размере 1376,2 рублей. В случае смерти законный представитель получит единовременную выплату 30 тысяч рублей. Однако, считает сенатор, такие выплаты являются ничтожными и несоразмерными с тяжестью наступивших последствий.

Маргарита Павлова предлагает поднять компенсацию в случае наступления инвалидности после прививки до 1 миллиона 200 тысяч рублей и 3 миллионов 600 тысяч рублей в случае смерти пациента от вакцины.

«Массовая вакцинация — часть государственной политики нашей страны. А значит, государство должно нести и нравственную, и материальную ответственность перед ними, а не просто оказывать им поддержку как жертвам трагических несчастных случаев», - отметила сенатор.

По данным Роспотребнадзора, в 2019 году было зафиксировано 240 случаев наступления поствакцинальных осложнений. При этом последняя смерть после прививки была зафиксирована в 2004 году.

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