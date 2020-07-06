Зампред правительства Хабаровского края потребовал возбудить дело против журналистки, написавшей о его судимости
Заместитель председателя правительства Хабаровского края Юрий Сальников потребовал привлечь к уголовное ответственности журналистку Ольгу Шабалину за то, что она опубликовала в своем телеграм-канале информацию о его судимости
Заместитель председателя правительства Хабаровского края Юрий Сальников потребовал привлечь к уголовное ответственности журналистку Ольгу Шабалину за то, что она опубликовала в своем телеграм-канале информацию о его судимости. Чиновник считает, что сотрудница СМИ нарушила статью о неприкосновенности частной жизни.
Ольга Шабалина заявила, что когда глава региона Сергей Фургал назначал Юрия Сальникова своим заместителем, то в некоторых СМИ появилась информация о судимости чиновника. В частности сообщалось, что Сальников был судим 15 лет назад за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.
Теперь же чиновник пытается привлечь журналистов за разглашение информации о его частной жизни. Ольга Шабалина считает, что своим поведением вице-премьер хабаровского правительства «формально признает наличие факта судимости в своей биографии», сообщает Znak.com.
Юрий Сальников был приговорен к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. При этом сам он не отрицает факта своей судимости.