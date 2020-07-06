Петербургские чиновники объяснили высокую смертность от коронавируса «особенностями подсчета»
Петербургские чиновники объяснили более высокую смертность от коронавируса с городе, чем в Москве, «особенностями подсчета». Согласно официальным данным, в северной столице за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 44 человека, а в Москве – 22 человека
Петербургские чиновники объяснили более высокую смертность от коронавируса с городе, чем в Москве, «особенностями подсчета». Согласно официальным данным, в северной столице за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 44 человека, а в Москве – 22 человека.
В комитете по здравоохранению Петербурга «Интерфаксу» сообщили, что в сегодняшнюю статистику попали ранее зафиксированные летальные случаи.
«Когда депутат (Борис) Вишневский пишет, что в Петербурге вчера умерло в два раза больше людей, чем в Москве, мы должны понимать, что это не соответствует действительности. Это смертность не за последние сутки», - оправдались чиновники.
В комитете добавили, что эта статистика включает в себя данные по медицинским свидетельствам, а также данные комиссий по анализу летальных исходов, которые могут охватывать случаи за месяц, а иногда и за прошлые месяцы.