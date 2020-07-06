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Иностранные агенты «Росатома»
06 июля 14:59

Российские СМИ потребовали отменить «позорный» приговор Светлане Прокопьевой

Объединение «Синдикат-100», в которое входят средства массовой информации из разных регионов России, потребовало отменить «позорный приговор» псковской журналистке Светлане Прокопьевой

Российские СМИ потребовали отменить «позорный» приговор Светлане Прокопьевой
Фото: ekaterinburg.bezformata.com

Объединение «Синдикат-100», в которое входят средства массовой информации из разных регионов России, потребовало отменить «позорный приговор» псковской журналистке Светлане Прокопьевой. Суд признал ее виновной в оправдании терроризма и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

В заявлении «Синдиката» говорится, что псковскую журналистку осудили за высказанное в эфире мнение о том, что «по мере уничтожения в стране возможностей для легальной оппозиционной деятельности создаются стимулы к тому, чтобы недовольство облекалось в нелегальные формы, в том числе — и терроризм.

«Разумеется, только больному мозгу в этом мнении может привидеться оправдание терроризма. Однако же наши правоохранительная и судебная системы больны давно и серьезно. Приговор журналисту Светлане Прокопьевой - очередной симптом этой болезни», — говорится в заявлении «Синдиката».

В заявлении также говорится, что в основе обвинения лежала «липовая» экспертиза «эксперта-лингвиста» Хакасского государственного университета Юлии Бойковой, не уполномоченной вузом проводить от его имени какие-либо экспертизы. Об этом, в частности, говорилось в ответе ХГУ на запрос защиты Светланы Прокопьевой.

Обвиняемая же просто выполняла в эфире свою работу, но ее за это осудили. «Сегодняшний приговор - это приговор за профессию и предупреждение всем, кто в этой профессии работает. (…) Для приговора выбрано правильное время. Сразу после правки Конституции. Нам говорят - вот новая правовая реальность, в которой вы будете жить», - говорится в заявлении независимых СМИ.

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