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06 июля 14:34

Власти Кипра пересмотрят свое решение о предоставлении гражданства экс-совладельцам Промсвязьбанка

Власти Кипра намерены пересмотреть свое решение о выдаче «золотых виз» (гражданство в обмен на инвестиции) бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым

Власти Кипра пересмотрят свое решение о предоставлении гражданства экс-совладельцам Промсвязьбанка

Власти Кипра намерены пересмотреть свое решение о выдаче «золотых виз» (гражданство в обмен на инвестиции) бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым.

Глава департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис сообщил РБК, что кипрские власти в курсе претензий российских властей к братьям-банкирам. Таким образом, гражданство Ананьевых сейчас находится под пересмотром, а расследование в их отношении – под пристальным вниманием.

Ранее «Открытые медиа» сообщили, что власти Кипра хотят лишить «золотых паспортов» 26 иностранных граждан, включая 10 россиян. В российскую часть этого списка, по данным издания, входят Алексей и Дмитрий Ананьев.

В России братья Ананьевы обвиняются в растрате средств Промсвязьбанка в размере 66 млрд рублей и 575 млн долларов. Банкиры были объявлены в международный розыск, а их имущество на 282 млрд рублей – арестовано. Под арест попали квартиры, автомобили, частный самолет, несколько земельных участков и коллекция картин.

Дмитрий Ананьев ране сообщал в интервью Forbes, что его вынуждали продать Промсвязьбанк, поскольку власти решили сделать его специальным банком для военных. В случае отказа продать банк, бизнесмену угрожали уголовным преследованием.

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