В ЕСПЧ поступила первая жалоба на использование в Москве камер с функцией распознавания лиц
В Европейский суд по правам человека поступила первая жалоба из России на массовое применение технологии распознавания лиц на политических мероприятиях. Жалобу подали оппозиционер Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова
В Европейский суд по правам человека поступила первая жалоба из России на массовое применение технологии распознавания лиц на политических мероприятиях. Жалобу подали оппозиционер Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова. Российские суды в этом вопросе встали на сторону властей.
Поводом для подачи жалобы в ЕСПЧ стало применение технологии распознавания лиц на согласованном протестном митинге 29 сентября 2019 года в Москве. Территория, на которой проходила акция, была оцеплена, а попасть туда можно было только преодолев полицейский кордон. На рамках металлоискателей на уровне глаз были закреплены камеры видеонаблюдения.
Заявители указали, что российские власти при использовании камер с функцией распознавания лиц нарушают несколько статей Конвенции о правах человека: статью 8, где говорится о праве на уважение частной и семейной жизни; статью 11 о свободе собраний и объединений; статью 14 про запрет дискриминации, поскольку применение технологии распознавания лиц «не было политически нейтральным»; а также статью 13, где говорится о праве на эффективное средство правовой защиты. Фактически речь идет о сборе биометрических данны без каких-либо законных оснований.