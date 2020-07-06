Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма и приговорили к крупному штрафу
Второй Западный окружной военный суд приговорил псковскую журналистку Светлану Прокопьеву штрафу в размере 500 тысяч рублей. Гособвинение ранее настаивало на наказании в виде 6 лет лишения свободы
Второй Западный окружной военный суд приговорил псковскую журналистку Светлану Прокопьеву штрафу в размере 500 тысяч рублей. Гособвинение ранее настаивало на наказании в виде 6 лет лишения свободы.
Суд признал Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма, но решил ограничиться крупным штрафом.
Напомним, уголовное дело против журналистки было возбуждено после выхода в радиоэфир ее авторской программы, посвященной теракту в здании УФСБ по Архангельской области, который совершил 17-летний местный житель. Светлана Прокопьева выразил мнение, что государство само провоцирует россиян на борьбу с ним.
В поддержку Прокопьевой выступили многие российские журналисты, писатели, историки и правозащитники. Они считают, что журналистку ходят осудить за ее работу и профессиональное мнение.