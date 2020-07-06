06 июля 13:15
Подмосковный маньяк-сантехник покончил с собой в камере СИЗО
Маньяк-сантехник Андрей Ежов покончил с собой в следственном изоляторе подмосковного Ногинска. Telegram-канал «Московского комсомольца» сообщает, что тело Ежова было найдено в камере
Маньяк-сантехник Андрей Ежов покончил с собой в следственном изоляторе подмосковного Ногинска. Telegram-канал «Московского комсомольца» сообщает, что тело Ежова было найдено в камере.
Напомним, Андрея Ежова обвиняют в совершении минимум девяти нападений на женщин и их изнасилований. Семеро жертв маньяка-сантехника погибли, двоим удалось спастись.
Первоначально Ежову инкриминировали семь эпизодов, однако в июне он признался еще в двух убийствах с изнасилованием. Он рассказал, что в сентябре и октябре 2019 года убил двух женщин 1940 и 1950 годов рождения. Преступления были совершены по его обычной схеме. Сначала он проникал в окна на первых этажах и душил жертву, а затем совершал с убитой насильственные действия сексуального характера.