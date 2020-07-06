Вирусологи заявили о низких рисках распространения в России бубонной чумы
Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев отверг риск распространения в России бубонной чумы в связи с несколькими случаями заражения в Западной Монголии
Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев отверг риск распространения в России бубонной чумы в связи с несколькими случаями заражения в Западной Монголии. При этом специалист не исключил единичных случаев заражения.
По словам Виктора Малеева, в любом случае чума — это не коронавирус, поскольку есть вакцина и можно сделать прививку. Единичные случаи заражения чумой в России возможны, но они не будут вызывать какого-то распространения, поскольку наши врачи знакомы с этой болезнью давно и знают, как с ней работать.
В начале июля вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии. В больницу доставили мужчину и женщину, причем последняя находилась в тяжелом состоянии. После заболевания с женщиной имели прямой контакт 60 человек и косвенный – 400 человек. По предварительным данным, оба заразились после употребления в пищу сырого мяса сурка. Спустя несколько дней чуму выявили у 15-летнего местного жителя. Он также употреблял в пищу сырое мясо сурка.
Позже в Китае был объявлен третий уровень опасности из-за бубонной чумы.