06 июля 11:25
В России за сутки выявили 6 611 новых случаев заражения коронавирусом
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией по состоянию на 6 июля выросло до 687 862 человек. Из них, по данным оперштаба, полностью выздоровели 454 329 человек
Фото: coronavirus-monitor.info
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией по состоянию на 6 июля выросло до 687 862 человек. Из них, по данным оперштаба, полностью выздоровели 454 329 человек.
За прошедшие сутки было выявлено 6 611 новых случаев заражения, скончалось 135 человек.
В Москве выявили 685 новых случаев заражения COVID-19, в Московской области – 292, в Санкт-Петербурге – 280, в Нижегородской области – 212, в Свердловской области – 270, в Ханты-Мансийском АО – 289, в Иркутской области – 239.