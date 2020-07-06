06 июля 10:56
Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался в возрасте 91 года
Известный итальянский композитор Эннио Морриконе скончался в возрасте 91 года. Итальянские СМИ сообщают, что музыкант умер в ночь на 6 июля в одной из больниц Рима
Известный итальянский композитор Эннио Морриконе скончался в возрасте 91 года. Итальянские СМИ сообщают, что музыкант умер в ночь на 6 июля в одной из больниц Рима.
За несколько дней до кончины Эннио Морриконе упал и сломал бедро. Врачи говорят, что смерть наступила именно из-за последствий падения.
Эннио Морриконе написал музыку к таким фильмам, как «Профессионал», «Хороший, плохой, злой», «Омерзительная восьмерка». Он является обладателям двух премий «Оскар» ( за выдающиеся заслуги в кинематографе и за музыку к фильму Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка») и трех «Золотых глобусов».