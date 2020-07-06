06 июля 10:50
Малообеспеченные российские семьи предложили освободить от платы за детский сад
Председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила освободить малообеспеченные семьи от платы за детский сад
Председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила освободить малообеспеченные семьи от платы за детский сад. Соответствующую инициативу она направила на рассмотрение в правительство и Госдуму, сообщает RT.
Ирина Волынец предлагает сделать бесплатными ясли и детский сад для детей из семей, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов.
Глава НРК считает, что эту социальную льготу нужно установить на постоянной основе с момента ввода в конкретном регионе страны режима самоизоляции, который привел к падению доходов многих семей.