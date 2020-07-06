Ученые предупредили об угрозе заражения коронавирусом по воздуху
Более двухсот мировых ученых оспорили утверждение Всемирной организации здравоохранения о том, что возбудитель коронавируса COVID-19 не передается через мельчайшие частицы, задерживающиеся в воздухе
Более двухсот мировых ученых оспорили утверждение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что возбудитель коронавируса COVID-19 не передается через мельчайшие частицы, задерживающиеся в воздухе. По данным ВОЗ, заражение возможно только через более крупные капли, которые выделяются непосредственно из носоглотки зараженного при чихании или кашле, а затем оседают на пол или землю.
Между тем, 239 ученых обратились к ВОЗ с требованием признать значимость заражения коронавирусом посредством биоматериалов, которые остаются в воздухе и настолько малы, что против них не помогают обычные защитные маски, сообщает издание The New York Times.
Специалисты считают, что ВОЗ должна пересмотреть свои рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. В частности, ношение защитных масок в помещении должны стать обязательными для всех из-за угрозы передачи вируса воздушно-капельным путем. При этом медикам рекомендуется защищаться от вируса только с помощью самых «навороченных» респираторов N95. Еще одна рекомендация связана с минимизацией угрозы распространения COVID-19 через систему вентиляции, сообщает «Росбалт».