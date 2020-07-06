06 июля 07:56
Синоптики предупредили москвичей и резком понижении температуры воздуха
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил агентству ТАСС, что в четверг, 9 июля, дневная температура понизится на 7-8 градусов – с 28-30 градусов тепла до 22 градусов. «Будет облачно, тоскливо, дождливо», - отметил синоптик
Фото: kudago.com
Синоптики предупредили жителей Москвы и Московской области о резком понижении температуры воздуха в середине этой рабочей недели.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил агентству ТАСС, что в четверг, 9 июля, дневная температура понизится на 7-8 градусов – с 28-30 градусов тепла до 22 градусов. «Будет облачно, тоскливо, дождливо», - отметил синоптик.
По словам Вильфанда, на северо-западе московского региона похолодание станет ощутимым уже во второй половине среды.
В понедельник и вторник в Москве и Подмосковье, напротив, будет очень жарко. Температура воздуха днем составит 30-32 градуса.