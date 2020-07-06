06 июля 07:44
Петербургский «Зенит» после победы над «Краснодаром» досрочно стал победителем РПЛ
Петербургский «Зенит» досрочно стал победителем Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Свое чемпионство клуб оформил после победы над «Краснодаром» в гостевом матче 26-го тура
Фото: Вести.ру
Петербургский «Зенит» досрочно стал победителем Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Свое чемпионство клуб оформил после победы над «Краснодаром» в гостевом матче 26-го тура.
«Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2. Голы в этом матче забили Сердар Азмун (дубль), Алексей Сутормин и Артем Дзюба. В составе краснодарского клуба оба гола забил Даниил Уткин.
Петербургский клуб по итогам 26 тура РПЛ набрал 62 очка и стал недосягаем для своего ближайшего преследователя – московского «Локомотива». Впервые в истории российского футбольного чемпионата победитель становится известен за четыре тура до конца турнира.