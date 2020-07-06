06 июля 07:36
В Ростовской области потерпел крушение вертолет Ми-2. Есть погибшие
В Ростовской области совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2. По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал
Фото: Комсомольская правда
В Ростовской области совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2. По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал.
Представитель регионального управления МЧС России сообщил агентству ТАСС, что предварительной причиной крушения вертолета стал отказ двигателя. Также сообщается, что Ми-2 проводил обработку рисовых чеков в поселке Кирсалово.
Ликвидацией последствий крушения воздушного судна занимались 17 человек и пять единиц техники.