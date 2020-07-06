Писатели, историки и правозащитники потребовали немедленно закрыть дело Светланы Прокопьевой
Санкт-Петербургский ПЕН-клуб, в который входят писатели, поэты, историки и правозащитники, потребовал от властей прекратить уголовное преследование журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма
Санкт-Петербургский ПЕН-клуб, в который входят писатели, поэты, историки и правозащитники, потребовал от властей прекратить уголовное преследование журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.
В заявлении говорится, что дело Светланы Прокопьевой ставит под удар не только независимую российскую журналистику, но и «само право на осмысление и высказывание, без которых невозможно демократическое общество».
«Светлане Прокопьевой грозит тюрьма только за то, что она выполняла свою работу. Если это произойдет - судебная система в России будет окончательно дискредитирована», - пишут правозащитники и писатели.
Члены клуба в своем обращении отметили, что основным доказательством по делу является экспертиза Хакасского государственного университета, а сам вуз подтвердил, что она была сфальсифицирована.
«Это дело против всех нас, это дело против каждого, кому небезразлично будущее нашей страны», - говорится в заявлении.
Напомним, что Светлану Прокопьеву обвинили в оправдании терроризма после того, как она в своей авторской программе на радио при обсуждении теракта в УФСБ по Архангельской области выразила мнение, что государство своими репрессивными действиями само вынуждает граждан бороться с ним. Гособвинитель попросил суд приговорить журналистку к 6 годам лишения свободы.